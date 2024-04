Angélica Castro realizó potente confesión: “Es el único amor que no he dejado de amar”

Angélica Castro se sinceró con Eugenia Lemos respecto del amor que siente por la moda y cómo su madre influyó en dicha preferencia, que la llevó a ser una reconocida modelo.

Además, la presentadora de televisión reconoció que el uso de ciertas prendas de ropa provoca que ella sienta cierta atracción por quien las usa, llamando la atención de Lemos.

El verdadero amor de Angélica Castro

La modelo estuvo invitada al podcast Dale Color! de Eugenia Lemos en Youtube, donde se sinceró respecto de primer amor, la moda y cómo su madre sentó las bases.

“Partió con mi mamá porque era de esos personajes que una sólo ve en las películas o en los sueños. Era una mujer muy libre donde le importaba un soberano comino lo que se usaba y lo que no, y era muy liberal para su época”, explicó Castro a Página 7.

En esa misma línea, explicó que su madre era una mujer que no tenía miedo a experimentar con patrones, texturas o tendencias, creando un estilo propio y excéntrico que la cautivó desde muy pequeña y la inspiró a personalizar siempre su ropa.

Además, Angélica confesó que su asistencia a distintas alfombras rojas, provoca que tire “toda la carne a la parrilla” y aseguró: “Yo, jamás me vas a ver dos días vestida igual”.

Su confesión amorosa

La modelo aseguró que siente un profundo amor por los enteritos, siendo esta su prenda infalible: “Son tan prácticos, me pongo eso y ya estoy lista. He vivido ‘in love’ con los enteritos, es el único amor que no he dejado de amar”.

Finalmente, Castro realizó una curiosa confesión en torno al uso de dicha prenda: “Me encantan los mamelucos. Reconozco que cada vez que veo a los mecánicos me pasan cosas, jaja”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia Lemos (@eugenialemosok)

