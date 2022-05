El inesperado regalo de cumpleaños que le hicieron a Angélica Castro: “No he parado de llorar”

Fue el pasado miércoles 11 de mayo que la actriz y presentadora de televisión y radio, Angélica Castro, cumplió 50 años. Para celebrar tan icónico número, su familia le preparó una sorpresa.

La también modelo nacional reveló que lo único que quería era “desaparecer por unos días”, por lo que su marido e hija, Cristián y Laura de la Fuente, organizaron un increíble viaje.

Ambos le dijeron a Angélica que la llevarían a “un lugar lejano y con mucho frío”, de manera que tenía que empacar netamente ropa abrigadora. “Puse chalecos súper gruesos. Llevé hasta abrigo largo, jaja”, relató a Las Últimas Noticias.

“Laura me puso audífonos para que yo no escuchara nada. Igual no quería saber, así que no insistí. Me despistaron todo el camino. Cristián les explicaba a todos que se trataba de una sorpresa, así que jamás toqué un pasaporte”, agregó.

¿El destino final? Las playas de Cancún, México, lugar al que la familia llegó la semana pasada y donde Castro simplemente no resistió la emoción.

“Lloré mucho de la emoción, pero lo más increíble es que después me di vuelta y estaban mis hermanas, mi cuñada, mis amigas de toda la vida y una compañera de la universidad. En total, un grupo de 20 personas esperándome con poleras que decían Team Angélica”, comentó.

La actriz señaló que todo el viaje se organizó desde enero y que nadie le comentó absolutamente nada en estos meses. “Quedé medio asustada de los buenos actores que son. Lo he pasado tan mal este último tiempo que pensé que era un sueño. Necesitaba que alguien me pellizcara”, dijo.

“No he parado de llorar. Fue un regalo inolvidable. Me desconecté 100% y no toqué el celular”, sentenció.