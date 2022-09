“Mi motor de cada día”: Angélica Castro publica tierno mensaje por cumpleaños número 18 de su hija

Uno de los días más importantes de su vida es el que está viviendo Laura de la Fuente, hija del actor Cristián de la Fuente y de la modelo Angélica Castro, ya que está cumpliendo 18 años.

La oportunidad no fue dejada pasar por su madre, que en las últimas horas ha sido noticia por la presunta infidelidad de su esposo, en un video que se ha difundido por medios mexicanos.

En esta ocasión, la actriz y presentadora de televisión utilizó una particular fotografía para saludar a su hija mayor, la que subió a sus historias de Instagram.

“Llegaste hace 18 años y 9 meses a mi vida. A llenarla de amor, magia, alegría y luz. Hoy cumples 18 años, mi motor de cada día. Te amo”, señaló Castro, acompañando todo una imagen en la que está embarazada.

Las disculpas de Cristián de la Fuente

Al margen de la celebración, hace algunos días, de la Fuente confirmó que era la persona que aparecía en el video y pidió disculpas. “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, indicó.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, agregó. En tanto, la modelo aún no se ha pronunciado públicamente sobre esto.