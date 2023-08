Fue diagnosticada en pandemia: Angélica Sepúlveda reveló enfermedad que padece y cómo ha luchado contra ella

Ángelica Sepúlveda, quien hace unos años se encuentra alejada de la televisión, entregó detalles de su lucha contra un problema dermatológico que le fue diagnosticado.

La ex chica reality reveló que durante la pandemia fue diagnosticada de alopecia, que consiste en la caída excesiva del cabello.

En entrevista con Página 7, indicó que una vez que se le empezó “a caer mucho el pelo, porque me sacaba el moño y eran mechones de pelo. Fui al dermatólogo y me diagnosticaron alopecia”.

“Pregunté por todos los tratamientos que podía hacer, eran súper caros, y la seguridad de que alguno fuera de verdad efectivo, no existía”, reveló.

Angélica Sepúlveda y su lucha contra la alopecia

En esa línea, Sepúlveda aseguró que hubo un momento que la llenó de “frustración” y tiene que ver con la planificación de un importante viaje a Turquía, país natal de su pareja Gursel Saglam.

“Tenía que viajar a Turquía y para las mujeres turcas el pelo es lo máximo, y mi pelo estaba súper débil, pero empecé a tomar vitaminas y me atreví”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que “él (su pareja) me dijo que allá es común el implante capilar, de hecho todo Europa iba a hacerse esa operación, y ahí me relajé. De hecho bromeó y me dijo: ‘No me importa, tú te sacas el pelo y vamos a ser dos pelados’”.

Fue en ese contexto que la oriunda de Yungay comenzó a buscar soluciones a este problema diagnosticado. “Mientras tenga pelo, voy a hacer cambios, y cuando llegué de Turquía estuve más de un año con el pelo liso, cambié de color, y de ahí empecé a solo jugar”, dijo.

“Tengo el pelo crespo y se nota menos, pero sí tengo manchones vacíos. Estoy probando con algunos secretos de la abuela, si no funciona, no importa”, agregó.

Incluso, reveló que próximamente le gustaría teñirse el pelo rosado. “Aunque sea un color de fantasía que me dure una semana, lo voy a hacer. Mi pelo está resistiendo bien, usan productos muy buenos y de calidad. Con una tercera sesión ya estaré rubia, y después de eso vamos por el rosado”, comentó.

Síguenos en