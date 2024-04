Angélica Sepúlveda reveló triste despedida con galán turco: “Me duele”

Angélica Sepúlveda ha tenido un amor que ha sobrepasado la distancia física, sin embargo, en las últimas horas dio a conocer una triste noticia respecto a su novio turco.

A través de Instagram, contó que el galán de la chica reality debe volver a Turquía, por lo que quedan pocos días para que la pareja pueda compartir antes de volver al amor a distancia.

“Hola. He estado full trabajo en el campo, que ni tiempo para saludar tengo, pero hoy me lo di para venir a mi casa a regalonear con mi amorcito y descansar (bueno, la última palabra es adorno, porque hicimos aseo profundo, hasta limpieza de ventanas tocó)”, partió relatando en una publicación.

Junto con ello, Angélica añadió que “hace unos minutos tomamos once y, conversando, nos dimos cuenta de que queda muy poco para que regrese a Turquía“.

De esta manera, reveló que Gürsel retorna a su país lo que la dejaría bastante apenada por lo escrito en el mismo posteo.

El alejamiento entre Angélica y Gürsel

Pese a la distancia y a lo apegada que es a su familia, Sepúlveda reveló que “no depende de nadie” y que es su amor turco quien se ha encargado de empoderarla también.

“Mis papás son mi todo y Gürsel vino a revolucionar todos mis parámetros. Me duele que tenga que partir, separarnos, tener la cama solo para mí, los abrazos y besos en la mañana”, agregó.

Luego explicó que “él me ha empoderado tanto, que estos meses que estaré sola haré montones de cosas. Nunca he dependido de nadie y me encanta inventar e idear nuevas aventuras o emprendimientos”.

