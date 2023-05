Angie Alvarado revela que sufrió pérdida de embarazo en Australia: “Fue súper duro estar lejos de tu familia”

Angie Alvarado, hija de Anita Alvarado, se encuentra alejada del mundo de la televisión y está radicada hace cuatro años en Australia, donde ha formado una vida en compañía de su pareja Rodolfo Kamke.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa y así lo dejó en evidencia en una reciente entrevista con el podcast de Cachai Australia, en la cual reveló un doloroso momento que enfrentó este año.

“Hace dos meses viví un momento súper doloroso en mi vida, fue duro (…) perdí un bebé, estaba embarazada, esperando a nuestro primer bebé. Estábamos muy felices, emocionados y vamos al control de los dos meses y no latía su corazón”, comentó.

La ex chica reality relató que, paralelamente en Chile, la prensa revivía su nombre tras el conflicto que protagonizó su madre con Daniela Aránguiz, luego que esta última reflotara un antiguo affaire de Angie con Jorge Valdivia.

“Fue súper duro, porque estás lejos de tu familia, no puedes acudir rápido y decir ‘mamá, ven a acompañarme’. Fue todo muy rápido (…) En ese momento, no me importaba nada y pasa esto, un poco envuelto con toda esta mierda que estaba pasando en Chile“, declaró.

Asimismo, sostuvo que “tenía dos opciones: olvidarme y apagar todo o prender un live como las nuevas generaciones para aclarar y desmentir. No tenía cabeza, como familia y como pareja estábamos súper afectados“.

En ese sentido, también reveló las dificultades que atravesó en un hospital australiano por no saber hablar en inglés y la “frialdad” con que los doctores le comunicaron la pérdida. “Fue muy ‘lo siento mucho, no puedo hacer nada por ti. Tu bebé no es viable, así que ándate a tu casa a esperar la pérdida'”, contó.

“Fue súper difícil y complicado, entonces paralelo a esto estaban pasando cosas en Chile que de verdad, pensaba ‘si esta gente supiera que no me interesa’. Mi mamá estaba sufriéndolo de la misma manera y tratando de defenderme para que no lo esté pasando mal, porque me daban crisis de angustia y ansiedad”, agregó.

Mira las declaraciones acá: