Nuevo escándalo: Angie Jibaja es sorprendida consumiendo sustancia ilícita en plena vía pública en Perú

La ex chica reality Angie Jibaja está de nuevo en el ojo del huracán, luego que fuera sorprendida consumiendo droga en plena vía pública en Perú.

La también actriz y modelo había anunciado su integración a la comunidad Testigo de Jehová tras haber sufrido diversos conflictos desde hace años, como la pérdida de la tuición de sus hijos y haber resultado herida de bala en un confuso incidente.

Sin embargo, ese anuncio religioso tuvo un feroz retroceso, tal como lo dejó saber el programa peruano Magaly TV la firme al publicar las imágenes de Angie inhalando sustancias ilícitas.

De acuerdo con la conductora del programa, Magaly Medina, los registros habrían sido tomados en un fumadero ubicado en La Victoria, un peligroso barrio de ese país. También indicó que el primer registro corresponde a diciembre del 2022, mientras que el segundo tuvo lugar en el distrito de Chorrillos, y fue grabado el pasado martes 7 de febrero.

“Ella dice que se ha convertido en Testigo de Jehová y que entrar en esa religión le ha cambiado la vida, y estaría retornando a la tele… bueno, está retornando hoy a la tele con estas imágenes desagradables, unas imágenes que muestran la miseria del ser humano en su más baja expresión”, manifestó la animadora televisiva.

Efectivamente, hace pocos días Jibaja había anunciado su retorno a los medios de comunicación, pretensión que se entorpece a causa de esta potente filtración.

“A ella no solo se le ha ofrecido ayuda una vez, sino que muchas veces, en muchos programas de televisión le han dado la mano, la han puesto en casas de rehabilitación, pero ella no ha soportado mucho y se ha salido… Lamentablemente, no ha logrado salir, o no ha querido superar nunca”, complementó Magaly Medina.

La animadora también leyó un comunicado con los descargos de Angie tras haberse producido la filtración.

“Vienen circulando imágenes mías como parte de promoción de un programa de espectáculos. Segundo, soy una persona pública y también tengo vida privada. Lamentablemente, estoy expuesta a que personas con mala intención me graben”, dijo la ex chica reality, quien luego borró la publicación, pero alcanzó a ser leída en el programa.