“Qué maletera la pregunta”: Anillo de Kel Calderón despertó sospechas de matrimonio en sus seguidores

El video tenía como fin compartir más detalles de su encuentro con Dua Lipa en Londres, pero sus seguidores no lo dejaron pasar.

Hablamos de un live que realizó Kel Calderón en su cuenta de Instagram, donde iba a contar cómo fue conocer a la cantante, pero un detalle en su vestimenta llamó la atención e inmediatamente le consultaron por él.

La influencer tenía en su mano un anillo en el dedo anular, lo que captó el interés. Ante esto le consultaron en la sección de comentarios.

“¿Si mi anillo es de compromiso? No, no es de compromiso. Siempre lo uso, pero no es de compromiso”, explicó Raquel Calderón.

Y añadió que “esto nada que ver con Dua Lipa, pero me llamó la atención”.

Si bien continuó con su relato, posteriormente la duda regresó: “¿Cuándo te casas?”.

“¿Cuándo me caso? Cabros, qué maletera la pregunta. No sé cuándo me caso”, respondió algo más molesta por la insistencia.

Lo anterior, porque la joven se encuentra en una relación con Alfredo Torrealba.

En tanto que sobre Dua Lipa, contó que “Tiene una actitud muy relajada, es muy inquieta. Andaba con una cámara y tomaba fotos. Se notaba que estaba disfrutando”.

“Bailó dando la vida. Para mí fue súper surrealista saber que estaba bailando espalda con espalda con ella. De todos mis eventos fuera, nunca había estado con un rostro principal tan accesible”, añadió.

Revisa el live de Kel acá: