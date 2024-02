Animadora argentina se fue contra Cecilia Bolocco tras cuestionar a Máximo Menem Bolocco

Florencia de la V, conductora de TV argentina, hizo noticia hace unos días con unas polémicas declaraciones sobre Máximo Menem y su participación en Top Chef VIP.

Según recordó la periodista Cecilia Gutiérrez, Flor de la V apuntó sin filtro contra el hijo de Cecilia Bolocco mencionando que “este chico nunca en su vida entró a una cocina. No sabe lo que es, fue criado, lo más probable, con cinco o seis empleadas“.

Esta declaración generó que los seguidores de Máximo y Cecilia se dieran una vuelta por su Instagram, donde salieron a defender a los chilenos.

Florencia contra Cecilia Bolocco

La defensa de los usuarios generó que la comunicadora arremetiera, pero esta vez contra Cecilia Bolocco.

“Mejor que no hable de la madre, una cazafortunas. Prefiero ser hombre y no una come viejo genocida”, lanzó la conductora trasandina.

Síguenos en