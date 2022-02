En entrevista con Contigo en la Mañana, Antonio Vodanovic recordó distintos hitos que marcaron su carrera sobre el escenario de la Quinta Vergara. Quien animó el Festival de Viña del Mar durante 28 años, repasó a Chayanne, artista que cuando llegó al certamen por primera vez, “tenía dos o tres canciones y no más. Lo que sí es que bailaba maravillosamente y lo sigue haciendo, pero hoy día canta”, aseguró. En el caso de Luis Miguel, contó que “varias veces que vino a Chile y se quedaba en el Sheraton, me llamaba a las 12 de la noche (…) y fui más de una vez a una discoteque con él”. Respecto de sus presentaciones favoritas, el animador destacó que “los shows de Juan Gabriel eran espectaculares. Debe ser uno de los pocos artistas que mete a 100 personas a los escenarios, entre orquesta, coro y mariachis. Con una capacidad de improvisación, con un ángel, con un movimiento escénico, que no había un minuto para distraerse”.