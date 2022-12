“Es bruja, realmente mala”: Anita Alvarado volvió a arremeter contra Daniela Aránguiz

Todo se destapó la noche del viernes tras la participación de Anita Alvarado en Podemos Hablar, donde se refirió a la reciente separación de Jorge “Mago” Valdivia y Daniela Aránguiz. Ante esto, se generó una polémica que continúa creciendo con dimes y diretes entre los implicados.

Como bien sabe prácticamente todo Chile, Alvarado realizó una transmisión en vivo en su Instagram para “sacar los trapitos al sol” y revelar que su hija Angie -cuando tenía 17 años- mantuvo una relación con el ex futbolista, mientras él estaba junto a Daniela.

Posteriormente, Aránguiz no tardó en responder y asegurar que ella era la víctima de la situación, señalando que “si alguien fue quien cometió el error, ese fue Jorge”.

Pero en entrevista con Las Últimas Noticias, Anita volvió a arremeter contra la ex Mekano, afirmando que todo se inició cuando “ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era un prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años”

“Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente”, añadió la denominada “Geisha”.

“No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado. Tiene todas las de perder . Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces“, continuó Alvarado.

Aunque más allá de la revelación por esta relación entre su hija y el ex seleccionado, Anita barajó una hipótesis, declarando que Aránguiz tendría un problema personal con Angie debido a la “envidia”.

“Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa, y como la conoció sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz. Y el nivel de mentiras de ella, ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo”, manifestó.

Al ser consultada si es que ha conversado con Daniela a raíz de este conflicto, Anita respondió tajantemente lo siguiente: “Por qué yo voy a hablar con esa mujer. Además es bruja… esta mujer es realmente mala“.