Anita Alvarado arremetió contra Rodolfo Carter en municipalidad: “Quiero que me saquen con escándalo”

Anita Alvarado llegó este jueves hasta la Municipalidad de La Florida para hablar con el alcalde Rodolfo Carter, con el objetivo de tener una respuesta por los permisos de la feria navideña.

“Estamos en la muni de La Florida, esperando al alcalde o a alguien que nos reciba. Hace meses estamos esperando respuestas para la gente que lo necesita”, señaló Alvarado en una transmisión en vivo de Instagram.

En el mismo live, apuntó que “vamos a quedarnos aquí todo el día a esperar al alcalde o a alguien que nos reciba, porque no nos quieren recibir”.

“Estamos luchando por los derechos de la gente que necesita trabajar, porque no dan las patentes”, señaló después.

Anita Alvarado contra alcalde Carter: “Basta de abusos”

Anita, quien en el último tiempo ha viajado por el país con su emprendimiento de frutos secos, arremetió contra el alcalde Carter.

“Si no hay solución, uno tiene que buscársela”, manifestó en la transmisión, indicando que lleva una “una lista de la gente que necesita trabajar”.

“Ya nos aburrimos, no quiero que nos pasen a llevar. Basta de abusos”, agregó.

Al final del registro, la ex figura televisiva insistió en su punto y aseguró que “quiero que me vengan a sacar con escándalo. Nos quieren echar y no hay nadie en la muni que pueda atender”.

“No me voy a ir sin que me atiendan. Carter, ¿dónde andas?”, añadió.

