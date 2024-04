Anita Alvarado arremetió contra Daniela Aránguiz por “brujerías” contra Jorge Valdivia

Anita Alvarado sumó un nuevo capítulo en su conflictiva relación con Daniela Aránguiz y, de paso comentó el romance que tiene Jorge Valdivia con Maite Orsini.

La llamada “geisha chilena” aprovechó una conversación que tuvo durante el fin de semana con el periodista Luis Sandoval en la Fiesta de la Ostra en Pichilemu, instancia en la que habló del momento que atraviesa la ex Mekano y lo que ella dijo en contra de su hija Angie Alvarado.

“Mira cómo castiga la vida. ¿Te acuerdas cuando la Aránguiz dijo ‘tú, que no tienes apellido, que no fuiste criada por tu papá’, le dijo a la Angie, y mira, la vuelta es redondita, por eso uno debe tener cuidado“, señaló en relación al conflicto de la chica reality con el ex futbolista sobre sus responsabilidades paternales.

En su mensaje, Anita Alvarado no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre su rival y sacó a relucir el romance que tiene Jorge Valdivia con la diputada de Revolución Democrática, dando a entender incluso que la mediática le habría hecho brujería a su ex marido.

“Todo lo que ella escribió lo está viviendo. Lo más penoso es que al amor de su vida… es que tanta brujería no funciona. Si el hombre no te quiere, no te quiere. Y listo”, expuso.

Por otra parte, Anita Alvarado recalcó que Daniela Aránguiz “está picada” y “enamorada” de Jorge Valdivia. “Y yo creo que él está enamorado (de Maite Orsini). A costa de brujería el hombre corta el elástico. Ella siempre le hizo brujería, pero el amor amarrado y forzado no sirve”, sentenció.

El mensaje de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz

