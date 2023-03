Anita Alvarado defendió a Belén Mora y se desahogaron en live: “¿Cómo esta gente mier… no se da cuenta?”

Belén Mora no ha guardado silencio en relación a lo que ocurrió en el Festival de Viña 2023, instancia en la que fue pifiada casi al término de su rutina, misma por la que obtuvo una Gaviota de Plata y que le valió estar en boca de la opinión pública dado su desempeño.

Fue hace casi una semana que mediante sus historias en Instagram, la comediante lanzó un duro mensaje en el que irónicamente agradeció “a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show”.

Pero este martes volvió a desahogarse respecto de esta situación, aunque en esta ocasión fue durante una transmisión en vivo junto a Anita Alvarado.

Fue precisamente ella quien tuvo palabras para la ex MCC, asegurando que Belén es “tan auténtica”.

“Tengo que reconocer que todavía no veo tu rutina (…) cuando empecé a ver las críticas, me dije qué cosa más rara, la Belén no es así. Cuando tú tienes empatía con alguien quieres defenderla…“, continuó Alvarado según consignó Publimetro.

“Yo te conozco en persona y sé que eres una persona maravillosa. ¿Cómo esta gente mierda no se da cuenta?…”, manifestó molesta. Pero ante la insistencia de las y los seguidores para que Belenaza abordara el tema, entonces Anita guardó silencio para que la humorista pudiese explayarse.

“Tengo pena”

Comenzando con su desahogo, la comediante expuso que “hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan ‘sabes qué, a mí no me gustó’ o ‘te encuentro fome’, esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto. Pero que me digan comunista cu… me ofende y yo me hago respetar“.

“A mí me catalogan de soberbia (…) para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena. Sin embargo, estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto”, expresó Mora.

“Tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más”, reflexionó Belén, lo cual fue respaldado por Anita.

Finalmente el live se terminó sin motivo aparente, aunque anteriormente ya se había cortado un par de veces por problemas de conexión.

De todas formas, Belenaza publicó una historia para dejar entrever que los problemas no se habían solucionado, por lo que retomarían la conversación este miércoles.