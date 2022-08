Anita Alvarado habló sobre su complejo estado de salud: “Entendí que no le tengo miedo a la muerte”

Fue el pasado miércoles cuando Anita Alvarado pudo regresar a su casa tras permanecer dos semanas internada en la Clínica Vespucio, recinto al que acudió luego de sentir un fuerte dolor de estómago.

Una vez en el lugar, le diagnosticaron anemia severa y encontraron una fuga de sangre; por lo mismo, fue sometida a una serie de exámenes como la colonoscopía y endoscopía, para finalmente ser operada el martes. Una cirugía para la que su hija, Angie Alvarado, pidió urgentemente dadores de sangre.

Según relató a LUN, en la intervención le extirparon “el útero, las trompas y un quiste que medía entre 8 a 10 centímetros”. Sobre la biopsia a éste último, indicó que en 12 días más sabrá sus resultados y que el viernes tendrá un control para ver sus avances.

Alvarado recordó que mientras su salud se iba complicando, pidió llorando a los doctores para que le sacaran “todo lo que no sirva. Ya tengo los hijos que quise, son hermosos, maravillosos y no quiero tener un riesgo mañana. Finalmente me dejaron los ovarios. Yo le digo a la gente que nunca tengan o se aguanten el dolor, que vayan y se vean“.

Respecto de los riesgos que corría ante este incierto panorama personal, sostuvo que “lo acepté súper bien y además yo soy creyente. Dios va a hacer conmigo lo que tenga que hacer y ahí entendí que no le tengo miedo a la muerte. ¿Cómo vas a querer vivir si no vas a ser activa para tus hijos?”.

“Fue súper heavy verla”

Hay que recordar que Angie viajó desde Australia -país en el que reside hace algún tiempo- para visitar a su madre en este difícil proceso. Sobre esto, Anita dijo que su hija le manifestó como argumento para volver a Chile que “no iba a estar tranquila si yo estaba internada. Y bueno, sus hermanos estaban felices de verla y eso fue un alivio“.

“Si estoy viva es porque Dios lo permitió así y me puso un equipo de doctores maravillosos. Ya decidí absolutamente que tengo que caminar, no puedo echarme en la cama y definitivamente este fin de semana se lo voy a dedicar a mis hijos”, continuó.

Finalmente, Angie regresará a Australia este viernes, pero también entregó sus apreciaciones sobre lo ocurrido con su madre. En conversación con el medio mencionado, afirmó que “fue súper heavy verla (cuando estaba internada), porque mi mamá es una persona súper fuerte y pensé que ella debía sentirse horrible para ir a la clínica por un dolor de estómago”.

“No podía creer que ella estaba en una situación así y me correspondía estar acá con mis hermanos. No podía ser de otra forma. Ahora en su casa está mejor. Ella necesita estar con sus hijos”, cerró.