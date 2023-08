Anita Alvarado lanzó toda su furia contra Cathy Barriga: “No voy a tener misericordia contigo”

Anita Alvarado, quien en el último tiempo ha protagonizado varios conflictos con Daniela Aránguiz, ahora suma una nueva “enemiga” a su lista: La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien volvió a la televisión como panelista de farándula.

Todo partió tras la participación de ambas en un programa, donde repasaron parte de su vida y se enfrentaron en un especie de “cara a cara”.

Sin embargo, el enfrentamiento continuó fuera de pantalla después que Barriga comentara algunos entretelones en Me Late Estelar. Esto último no le cayó nada bien a Anita, quien realizó un fuerte desahogo en redes sociales.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Alvarado afirmó que “si hay una hue… que me emputece es la mentira, pero es fácil también meterse conmigo. Cathy, yo no voy a tener misericordia contigo, te vas a la re chu…, de verdad que sí”.

“Todos los días trabajo porque me encanta, porque no tengo un marido flojo de mier… que se está aprovechando de toda la gente chilena haciendo nada, ni una mierda. Mira Cathy de la mier, de la pu… mier…, ¡deja de mentir! ¿ahora vas a ser la segunda Aránguiz?“, agregó.

Posteriormente, indicó que “me meto al celular, voy camino al trabajo y me encuentro con que ‘ay, voy a contar lo que me dijo Anita antes que empezara el programa’. ¿Cuándo yo te dije que te iba a hacer llorar? Yo te voy a decir y le voy a decir a la gente, exactamente lo que dije“.

“Vaga, ladrona y floja como tu marido”

Anita Alvarado también aprovechó de lanzar toda su artillería en contra del esposo de Cathy Barriga, el diputado Joaquín Lavín (UDI).

“Cathy de mier…, ¿te pusiste como el Sergio Rojas? Eres tan vaga, ladrona y floja como tu marido, así que me herviste la mierda y ahora te voy a responder, porque mentiste y no me gusta que mientan”, arremetió.

En ese sentido, aseguró “¿qué te dije yo? Fue clarito y habían tres personas de testigo, te dije: ‘mira Cathy, tienes 50 años y yo igual, no te vas a poner a llorar ni hacerte la víctima como lo has hecho en otros programas’ (…) Te dije que ‘sin llorar y que te lo tomaras así’, ¿ahora estás diciendo que te iba a hacer llorar? Jamás“.

“Mira Cathy Barriga, ahora te voy a hacer llorar y ahora vamos a ver quién llora de verdad, tus palabras van a ser ley. Ahora te voy a hacer llorar, mier…, y dile a tu marido que se levante de la cama el flojo de mier… y que trabaje, porque ya basta que a todos los que trabajamos les saque la plata”, añadió.

Estas declaraciones de Alvarado no quedarán ahí, ya que también anunció que este lunes a las 21:00 horas realizará un nuevo live donde contará “toda la verdad”.

