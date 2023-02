Anita Alvarado repasó a Daniela Aránguiz en nuevo polémico live: “Si fuera psiquiatra, te dejaría internada”

Sin duda es la polémica del momento si de famosos chilenos se trata. Nos referimos a lo ocurrido entre Daniela Aránguiz y su ex esposo Jorge “Mago” Valdivia, y cuyo origen data del pasado domingo a raíz de un live realizado por la influencer.

En dicha instancia, la ex Mekano sostuvo que ha tenido ciertos encuentros con el ex futbolista mientras él, paralelamente, supuestamente mantenía una relación con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini. Algo que posteriormente fue descartado por la propia parlamentaria.

Aunque la situación no quedó allí. Luego hubo reportes de una supuesta pelea entre Aránguiz y Valdivia, la que habría terminado con golpes y acusaciones de violencia intrafamiliar. Suceso que además, presuntamente, vino acompañado de un choque protagonizado por parte de la panelista de televisión.

A ello le siguieron rumores de una supuesta internación de Daniela y que fue desmentido por ella a través de sus historias en Instagram, pero finalmente borrando el video aclaratorio.

El live de Anita

Quien no ha borrado nada vinculado a este conflicto, ha sido Anita Alvarado, quien mantiene un conflicto previo con Aránguiz y que, como ya sabemos, también había involucrado a su ex esposo.

Por lo mismo, Alvarado no quiso guardar silencio ante estos nuevos hechos y apuntó directamente contra la influencer por esta supuesta nueva relación de Valdivia: “¿Qué te importa si está con otra persona, qué te importa?”, comenzó diciendo en un live que reunió a más de 10 mil personas.

“¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir ‘es que anda por interés con mi marido’. Tú dijiste, no es tu marido, es tu ex, qué te importa. Pero a ella si que no le puedes decir ‘anda por la plata’. ¿Qué te duele? Que sea linda, que sea inteligente, que sea abogada o que sea diputada“, continuó Alvarado.

En relación a la pelea con golpes que habría tenido la otrora pareja, cuestionó a Aránguiz con lo siguiente: “Ahora que estás tan picada porque él fue a buscar su ropa, no es que tú lo echaste, no es que le tiraste la ropa para afuera, mentira. Él fue a buscar su ropa y no aceptaste que él fuera a buscar su ropa porque no te gusta que te dejen, te gusta tener la razón”.

Incluso en su transmisión en vivo, Anita aprovechó de analizar el estado de la implicada, asegurando que “si yo fuera psicóloga, yo te mandaría al psiquiatra. Si yo fuera psiquiatra, te dejaría internada para que te recuperes, porque yo creo que estás súper mal”.

Finalmente también tuvo palabras para la diputada, declarando que “creo que tiene mal gusto, porque en realidad se merece alguien mejor”.

Revisa el live de Anita Alvarado a continuación: