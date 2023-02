“No necesito lucirme”: Anita Alvarado no irá a gala del festival y lanza ácidos comentarios a Daniela Aránguiz

Un evento que realmente generaba expectación se cayó durante este fin de semana. Y es que Anita Alvarado, que según ella fue invitada a la gala del Festival de Viña del Mar 2023, descartó su asistencia al evento.

De brazos cruzados se quedaron los seguidores de la Geisha, quienes esperaban un eventual cruce con su contrincante, Daniela Aranguiz.

Pero no habrá nada de eso. A solo días del show, Anita confirmó a la periodista Cecilia Gutiérrez que a pesar de que fue invitada, no irá a la ceremonia.

Esto sucedió a través de un live de Instagram que encontró a la Geisha junto a la comunicadora, donde aprovecharon de repasar los planes de Anita ad portas del festival de la canción.

“Anita, aprovechando que estás en el live, cuéntanos ¿irás o no a la Gala del Festival de Viña?”, preguntó Gutiérrez.

“¡No! Solo me sentaré en un sillón a ver cómo pifean a la nieta del dos metro 10, guardaespaldas del presidente, que ni siquiera se acuerda qué presidente era. Y no voy porque no necesito lucirme”, lanzó ácidamente la ex rostro televisivo, burlándose, evidentmente, de Aránguiz.

Con estas declaraciones, se despejan las dudas sobre si acaso habría un enfrentamiento entre las dos grandes de la televisión chilena.