Anita Alvarado anunció querella contra Daniela Aránguiz en nuevo live: “Se ganó el Oscar a la más mentirosa”

La polémica entre Anita Alvarado y Daniela Aranguiz parece que va a dar para rato. Y es que durante la tarde de este domingo, la Geisha hizo un nuevo live en su Instagram donde le dio con todo a la influencer.

En la transmisión, que alcanzó más de 27 mil visitas, Alvarado contó por qué está tan enojada con Aránguiz: todo se remontaría a una antigua publicación en redes sociales que hizo Daniela, donde habría insultado a la familia de la Geisha.

“Digan lo que digan, nada me llega. Gracias a Dios, Jorge se moría por tenerlos (a sus hijos), me lo pedía a diario para que existieran y los ama, no son cachos. Son de una familia, de un matrimonio, no de una mar… como algunas que no las quiere ni su padre, que no les dieron apellidos, ni menos vivieron con ellas. Todas unas huachas, que han visto a miles de hombres en la cama de su mamá, menos a su padre. Qué pena, digno de lastima. Qué pobre”, dice el mensaje que supuestamente habría escrito Aránguiz contra Anita.

Luego de leer ese texto, la Geisha dijo que “por eso estoy picada” y cuestionó los dichos de su contrincante, debido a que denigrarían a las madres solteras y a los hijos que llevan el apellido de su mamá en vez del de su padre.

“¿En qué cabeza se te pasa por la mente insultar así a mi familia? Miles de hombres que pasan por la cama de su madre… miles de mujeres han pasado por tu marido. Qué te parece, lo que tú dijiste hace años que le hicieron a mi familia, te lo hicieron a ti, porque la boca castiga. Tu marido pasó por camas, o capaz que hayan ocupado tu casa también”, lanzó con todo la histórica de la televisión chilena.

Anunció querellas

Luego de las duras palabras que tuvo contra su rival, la Geisha anunció que ya se habría querellado contra Aránguiz y que se vendrían “más querellas en los próximos días”.

Esta determinación legal estaría dada por las palabras que tuvo Daniela en el programa Zona de Estrellas donde aseguró, entre otras cosas, que la familia de la Geisha habría recibido dineros del padre de Jorge Valdivia. “Cada cosa que dijo es mentira. Se ganó el Oscar a la más mentirosa”, lanzó.

“Ya te hicimos querella. Escucha bien y entiende bien, ojala tengas una amiga que te aclare y que te limpie el cerebro, que te diga lo que puede pasar: ya te pusimos querellas, el staff de mis abogados ya presentó las primeras querellas de varias más querellas que se vienen en estos días, no estos meses, porque acá hay mas de un responsable, ya que el canal también tiene que responder no solo por lo que se dijo en su espacio de mí, sino sobre todo lo que dijeron de mi hija“, anunció.

Alvarado llamó a Aránguiz a que le pidiera disculpas públicas y que asumiera que mintió en lo que dijo en el programa. De lo contrario, indicó que presentará más recursos judiciales por injurias y calumnias y, a través de una demanda civil, logrará una indemnización en dinero que iría en beneficio de las personas afectadas por el incendio en Viña del Mar.

“Te voy a dar la posibilidad. Solamente tienes que reconocer y decir: ‘en realidad me atacó la ira, me dio rabia, sentí que me dio con un fierro en la cabeza y empecé inventar estupideces y empecé a mentir’ porque ningún peso recibimos de ustedes… Aería una lamentable noticia para ti, porque te dije que te iba a tocar lo que mas te duele”, advirtió.

Pero la Geisha no se quedó ahí, pues tuvo una dura advertencia que involucra al Mago Valdivia, quien tuvo un affaire con su hija cuando ella era menor de edad y él siete años mayor que Angie. “Si la querella penal no es suficiente, la demanda civil no es suficiente, entonces tendrás que entender por la sentencia final. Tendrás que entender por otros hechos, que tú lo sabes perfectamente, estos son crímenes que involucran mucho a tu marido. Elige, capaz que se te devuelva todo lo que has dicho”, sentenció Anita Alvarado.

“Esta mujer es una mentirosa”

Sumado a todo esto, Anita Alvarado cuestionó la veracidad de muchas otras cosas en la vida de Daniela Aránguiz, entre ellas, sus estudios y sostuvo que “esta mujer es una mentirosa”. “Dale un gustito a los chilenos y muestra tus títulos de arquitecta, no te los mandes a hacer po’, muéstralos: arquitecta, diseñadora… ella inventando que estudió para reparar senos, inventando, qué terrible”, criticó.

“Has inventado denuncias. En 2021 le dijiste a la Perla que las ibas a demandar. ¿Tú crees que te tienen miedo porque tienes plata? ¿Porque puedes contratar abogados? No, es que la gente no se da la paja de compartir contigo porque eres tan fome, tan mentirosa, tan grupienta, que no”, concluyó Anita.