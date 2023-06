“Éramos todos o ninguno”: La razón por la que Anita Alvarado no pudo estar en el matrimonio de su hija Angie

Tras seis años de relación, este viernes Angie Alvarado y Rodolfo Kamke celebraron su matrimonio en el club de yates de Sídney, en Australia, donde ambos se encuentran viviendo. Sin embargo, no todos sus seres queridos pudieron estar presencialmente.

Si bien la fecha estaba agendada hace bastante tiempo y Anita Alvarado tenía planificado concretar el viaje para la boda de su hija junto a sus otros seis hijos, lamentablemente no tuvieron más opción que ver la ceremonia por Zoom desde Chile.

“Estábamos muy emocionados. La lloramos toda. Lloramos de alegría por verla realizada (…) Estuvimos 40 minutos conectados, que fue lo que duró la ceremonia, junto con 55 personas entre la familia de ella y también la de él que no pudo ir. Estuvo todo muy lindo“, dijo en conversación con LUN.

Y aunque se maquilló y se vistió para la ocasión, no pudo aguantar las lágrimas de impotencia “por estar presenciando uno de los días más importantes en la vida de su hija por una cámara”.

¿La razón? Los padres de sus hijos menores de edad, Abril de 17 y Judson de 9 años, no firmaron la autorización para que salieran del país.

“Teníamos todo listo, yo me saqué la migre trabajando (vende frutos secos) para que fuéramos todos, ni para el taxi les iba a pedir a estos padres y no firmaron porque no me superan“, indicó.

Según la ley, el Gobierno de Chile estipula que para la salida del país de menores de edad, estos deben contar con una autorización notarial de ambos padres, además de la autorización del Tribunal de Familia.

Y aunque Anita podría haber ido con sus otros cuatro hijos, señaló que “éramos todos o ninguno“. “El viaje siempre fue pensando para ir todos a estar con Angie, los más chicos eran los más entusiasmados, no los íbamos a dejar acá”, aseguró.

Además, la geisha chilena dijo que en Australia, Angie tiene a dos de sus hermanos, Xephora y Felipe. Este último fue justamente quien la entregó en la ceremonia y su hija hizo de paje.

“Hablamos una hora antes, yo me estaba arreglando y ella estaba poniéndose bolsitas de hielo en los ojos, estaba muy sensible. Había llorado mucho de felicidad, porque cada uno de sus hermanos le mandó regalos, eran detalles importantes“, señaló Anita.