La aplaudida respuesta de Anita Alvarado a seguidora que la criticó por “no guardarse para su pareja”

Anita Alvarado respondió con todo a una seguidora que la criticó este jueves en su cuenta de Instagram por posar con poca ropa teniendo una pareja sentimental.

La ex “Geisha chilena” presentó a su nuevo amor a mediados de marzo, sin embargo no entregó más detalles, ni tampoco reveló su identidad, limitándose a compartir una romántica postal junto a él.

La respuesta de Anita Alvarado

Mediante su cuenta de Instagram, Alvarado publicó un video donde aparece apoyada en el marco de una puerta vestida sólo con ropa interior, cuya descripción señala: “Despertando relajada”.

Al respecto, una seguidora comentó: “Te ves regia, pero debes guardarte para tu pareja, ya pasó ese tiempo de que usted fue así, ahora esta regia estupenda, pero sea más recatada y te ves más bonita”.

En esa misma línea, la internauta agregó: “Así te hizo Dios, para tu pareja, no para que te desprestigies como persona. Eso no se merece usted ni su familia, aprenda a respetarse y respete su cuerpo y compañero. Usted ya no es una señora vulgar”.

El comentario desató la furia de Anita Alvarado, quien le contestó: “¿Para quién me debo guardar? Es mi cuerpo y me amo. Verdad, usted cree que este cuerpo le pertenece a alguien que no sea yo” y además agregó: “No hay lío para esto, genética”.

La respuesta de Alvarado sacó aplausos entre sus seguidores, quienes además elogiaron el buen estado físico que mantiene a sus 51 años: “Por un momento pensé que eras la Angie , estás regia querida Anita”, “Que comentario tan machista, una es dueña de su cuerpo” y “Que cavernícola”, sentenciaron los internautas.

Revisa la publicación de Instagram:

