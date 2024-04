Zapallito Italiano relató crudo reencuentro con su mamá tras hogar de menores: “Es horrible crecer así”

Anita María Muñoz, conocida también como Zapallito Italiano, hablará de su dura infancia en un hogar de menores en conversación en el nuevo capítulo de Podemos Hablar.

La ex Top Chef VIP se sinceró respecto de las crudas experiencias que vivió desde que tenía uso de razón. Situaciones que, según afirmó, forjaron su carácter e inevitablemente dejaron cicatrices.

“Cuando chica sufrí mucho”

“Hay muchas cicatrices, hay muchos dolores. Nací siendo una niña sin amor, sin cariño, sin protección de alguien, que te guiará en esta vida, entonces las cicatrices van a estar, porque están marcadas en mi cuerpo, se crece con miedo, se crece con carencia, se crece con ganas de quiéreme, abrázame, guíame“, expuso la también influencer.

En ese sentido, al ser consultada sobre el periodo en que estuvo dentro de este sistema, indicó que fue “desde los dos hasta los diecisiete años, en la cual fueron distintas etapas de mi vida”.

“Cuando chica sufrí mucho, fui violentada, fui abusada, fui maltratada, golpeada, castigada, invisible y eso es lo peor, ser invisible a los ojos de la gente que te cuidaba, de la gente adulta y eso es lo peor más que el castigo físico… es horrible crecer así“, relató Muñoz.

El esperado reencuentro con su mamá

Sin embargo, su estancia en el hogar se vio interrumpida tras la inesperada reaparición de su mamá. Un momento que, según recordó, la transformó en “la niña más feliz”.

“Fue una de las felicidades más grande que tuve en mi adolescencia, mi madre me fue a buscar, me buscó… desde niña siempre uno se imagina o se pasa el rollo de ‘un día va llegar mi madre o mi padre y me van a rescatar'”, rememoró sobre ese episodio.

Continuando con los detalles, dijo que una de sus compañeras le alertó sobre la presencia de una mujer que se parecía mucho a ella. Luego Anita fue llevada a su dormitorio, al cual entraron también algunas funcionarias, monjas y una asistente social para prepararla ante esta noticia.

“Al verla obviamente la abracé y la única pregunta que le hice fue ‘¿por qué me dejaste botada?’ Ella no tuvo respuestas para mí, solamente bajó su cabeza y me abrazó y me quedé con eso, preferí quedarme con eso, que era maravilloso en ese momento, nada más“, añadió.

Pero lejos de todo lo que creía, eso no tendría un final alegre. “Me fui con ella, ella me sacó del internado y fue la peor decisión que tomé, pero como estaba ilusionada, necesitaba que alguien me quisiera, que me rescatara… que hice caso omiso, agarré mis cuatro pilchas y me fui con ella. No resultó, lamentablemente, no resultó“, sentenció.

El nuevo capítulo de Podemos Hablar se estrenará este viernes, a partir de las 22:30 horas por Chilevisión.

