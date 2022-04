Anitta bloqueó a Bolsonaro en Twitter tras comentar su show en Coachella: “Búscate algo para hacer”

La cantante Anitta bloqueó la cuenta de Twitter del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego que este realizara un comentario irónico después de su aplaudida presentación en el festival Coachella 2022.

“Lo bloqueé enseguida para que los administradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en Internet”, indicó la artista oriunda de Río de Janeiro, quien debutó este sábado en el emblemático evento estadounidense.

La disputa comenzó cuando la intérprete de Envolver se subió al escenario con un vestuario que incluía los colores verde, amarillo y azul, combinación presente en la bandera de Brasil y que en el último tiempo ha sido asociada en redes sociales a grupos de extrema derecha de dicho país.

“La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan a Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país”, tuiteó la cantante después del show, repleto de referencias a su nación natal y a la cultura de las favelas.

A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos BRASILEIROS. Representam o BRASIL em GERAL. NINGUÉM pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim

— Anitta (@Anitta) April 16, 2022