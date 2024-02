“¡Qué vergüenza!”: Anitta explicó confuso momento en Viña 2024 tras retirarse sin gaviota de oro

Un confuso momento vivió Anitta durante su debut en el Festival de Viña del Mar 2024. La brasileña fue la encargada de cerrar la cuarta noche, pero abandonó el escenario sin recibir la gaviota de oro.

Después de 45 minutos de presentación, la intérprete de Envolver se retiró de la Quinta Vergara sólo con gaviota de plata.

El público, evidentemente confundido, comenzó a pifiar después que los animadores Francisco Saavedra y María Luisa Godoy dieron por concluida la participación de la artista.

Incluso, Saavedra culpó a la audiencia de no haber pedido el premio con suficiente volumen.

La reacción de Anitta tras irse sin gaviota de oro

Sin embargo, en el backstage de la transmisión oficial, la brasileña se enteró en vivo que existía un “segundo premio” y recibió el galardón en pijama desde el camarín.

Durante la madrugada de este jueves, la mujer detrás de hits como Bellakeo y Downtown publicó una serie de historias en Instagram explicando entre risas lo ocurrido en el escenario.

“Me dijeron que yo iba a recibir un premio en el escenario. Yo pensé ‘¡wow, qué honor, voy a ganar un premio’. Me dijeron que mi set iba a durar 45 minutos y me pidieron mandar el set y me iban a decir en qué momento me iban a entregar el premio”, contextualizó.

La artista señaló que después de terminar su concierto salió “súper feliz” y escuchó a la gente gritar por ella. “Pensé: ‘¡wow! lo disfrutaron muchísimo que siguen gritando’ y me puse súper emocionada”, contó.

“Ahí fui al camarino, me cambié y de repente viene mi hermano y me dice ‘mira, te quieren dar otro premio’, ¡yo no sabía!“, exclamó la intérprete, quien además detalló que “ya estaba desnuda” al momento de enterarse.

“Si me dejaran, yo cantaría tres canciones más. En Brasil mis conciertos duran tres horas cantando en el escenario (…) Gente, qué vergüenza me dio. Yo no sabía que al final pasaría esto, que recibiría otro premio“, sostuvo.

Mira la reacción acá:

