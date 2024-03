El potente consejo de Anitta en exclusiva con Cony Capelli: “No miren los comentarios de la gente”

Constanza Capelli tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de prensa de Viña 2024, instancia en que pudo entrevistar en exclusiva a Anitta en la previa a su primer show en la Quinta Vergara.

En este contexto, la brasileña envió un importante consejo a las mujeres de la industria, el ambiente y la exposición a las redes sociales, un tema complejo con el que debió lidiar Cony Capelli y el resto de los ex participantes de Gran Hermano Chile.

El consejo de Anitta a las mujeres de la industria

A través de su canal de YouTube, Cony reveló sus impresiones previas y la emoción tras conversar con la cantante, situación que la tenía emocionada, ya que entre sus planes está incursionar en las comunicaciones y periodismo.

“¡Fue una travesía poder conseguir hablar con Anitta, pero lo logramos! Con ustedes unas cortas, pero poderosas palabras de lo que fue la previa a su presentación en la Quinta Vergara. Un cariñoso abrazo a todas las personas hermosas que me recibieron con tanto amor en la V región”, escribió en la descripción del video.

Si bien en un comienzo la brasileña adelantó partes de su show, Capelli aprovechó el inicio del Mes de la Mujer para pedirle un consejo en nombre de todas las mujeres y cómo afrontar la exposición en internet.

“No miren los comentarios de la gente en internet, porque eso puede cambiar mucho tu manera de pensar de ti misma, entonces por más que seas ganadora, vas a ver cosas en internet que no te gusta tanto (…) no leas nada, no veas nada de lo que la gente esté hablando, hasta que estés lista para lidiar con cualquier cosa“, fue el mensaje de Anitta.

