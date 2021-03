Anitta respondió nuevamente a Arcángel luego de que pidiera disculpas ante las críticas que recibió por un mensaje que fue calificado como misógino por sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, el reggaetonero expresó: “Quieres que te respeten pero muestras el cu… en las redes”.

Ante la polémica, una de las respuestas más repercutidas fue de la artista brasileña, quien subió una foto en bikini y escribió: “Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer… ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto?”.

Arcángel se disculpó señalando no se refería específicamente a ella, sino a un “tipo de dama” en particular, y que a “la mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpo”.

Además, agregó: “Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto”.

El comentario generó que Anitta volviera a arremeter a través de la red social: “Yo lo intenté, lo intenté. Creo que las razones por las cuales las personas tienen que intentar a aprender algo o decir perdón por algo es porque realmente comprenden importancia y no porque tienen miedo por cancelamiento en la Internet”.

“Yo no necesito likes con besos en mi culo ¿ok?”, añadió por medio de sus historias de Instagram.