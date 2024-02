Anitta impactó con significativa donación para afectados por incendios en Viña: “Atención a todos”

Anitta fue la encargada de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña 2024 y, pese a que conquistó a todos, tuvo un confuso paso por la Quinta Vergara.

Sin embargo, antes de toda la polémica que se generó, la brasileña sorprendió a todos al anunciar durante su show una donación para todos quienes se vieron afectados por el incendio que azotó a la quinta región a inicios de febrero.

La donación de Anitta a afectados por incendios

En medio de su presentación, la intérprete de Envolver se tomó unos minutos y habló con el público para contar que “yo me enteré de lo que pasó acá”.

“Atención a todos los que le gusta este look (…) no sé si el culo va a tener igual, pero no cuesta nada intentarlo. Estoy donando el look que utilizo en este concierto hoy”, anunció entre aplausos.

Según explicó, quiere “ayudar en todo lo que pasó acá en los pueblos con el tema del fuego y es importante que todos los artistas y la gente que pueda ayudar, que sigan mirando”.

Es más, Anitta reflexionó al decir que “es muy común que cuando pasa algo complicado, cerquita de la fecha, mucha gente ayuda, pero después la gente sigue necesitando, meses después, semanas después, no solamente ahora que está reciente lo que pasó”.

“Después de un mes o dos meses vamos a chequear nuevamente quien sigue necesitando y ayudar con algo más que se necesite porque ahora el tema está ahí”, fue parte de su declaración.

Síguenos en