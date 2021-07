El elenco de la serie de The Last of Us sigue sumando más nombres a su elenco. Esta semana se reveló la incorporación de la actriz Anna Torv a la producción basada en el popular videojuego de Naughty Dog.

De acuerdo al sitio Deadline, la intérprete conocida por sus papeles en The Newsreader, Mindhunter y Secret City será la encargada de interpretar a Tess, una contrabandista y sobreviviente endurecida en un mundo post pandémico.

La adaptación producida por HBO será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, quien interpretará a Joel. Bella Ramsey, Nico Parker, Gabriel Luna y Merle Dandridge son otros artistas que darán vida a los personajes.

A través de Instagram, Pascal le dio la bienvenida a Torv con un especial mensaje. “A donde ella va yo la sigo”, escribió el protagonista de The Mandalorian.