Actriz Anne Hache chocó a alta velocidad y provocó incendio: Habría sufrido graves quemaduras

Un grave accidente fue el que protagonizó la actriz estadounidense Anne Heche, quien chocó contra una casa, y causó un incendio, al transitar a alta velocidad.

De acuerdo a lo que reportó TMZ, la ex pareja de Ellen Degeneres viajaba en un Mini Cooper azul a toda velocidad por una calle residencial en el área de Mar Vista, en Los Ángeles, y se estrelló contra el garaje de un complejo de departamentos.

Además, en una primera instancia, los testigos informaron que trataron de ayudar a la también productora para sacarla del auto, pero ella lo habría puesto en reversa y huyó.

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7

Tras eso, Heche volvió a chochar, esta vez con una casa, provocando un grave y feroz incendio que dañó el vehículo y la residencia.

Según se puede ver en una fotografía tomada minutos antes del accidente, la intérprete habría tenido una botella de alcohol en el auto que manejaba.

Según se puede apreciar en un video del medio anteriormente citado, Anne habría sufrido graves quemaduras, por lo que tuvo que ser rescatada por los equipos de emergencias en una camilla y actualmente estaría hospitalizada e intubada.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area

our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ

— MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022