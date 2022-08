Revelan causa de muerte de actriz Anne Heche tras fatal accidente de tránsito

(EFE) — El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles (EE.UU.), confirmó este miércoles que el fallecimiento de la actriz Anne Heche se debió a las lesiones sufridas tras el accidente de tráfico en el que se vio involucrada el pasado 5 de agosto.

Una fractura del esternón después de un fuerte traumatismo, así como diversos impactos en la cabeza, quemaduras y la inhalación de una gran cantidad humo, figuran entre las causas de su muerte, de acuerdo al informe publicado por la entidad.

Anne Heche fue declarada en estado de muerte cerebral la noche del 11 de agosto, lo que en el estado de California, equivale a la muerte legalmente.

Sin embargo, su corazón siguió latiendo dos días más para completar la tarea de encontrar personas compatibles a las que donar los órganos de la intérprete estadounidense, a quien se le retiró el soporte vital el domingo recién pasado.

El accidente de Anne Heche

La actriz fue ingresada en el hospital West Hills de Los Ángeles el viernes 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (oeste del condado) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial.

De hecho, se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un automóvil y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba, según se aprecia en un video difundido en internet.

La Oficina de Información Pública de la Policía angelina, confirmó la semana pasada a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelaban la presencia de drogas.

La carrera de Anne Heche

Anne Heche saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes, algunas con gran repercusión popular como Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer (1997) y Six Days, Seven Nights (1998).

Sobre las tablas, llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century” y también concursó en el programa Dancing With The Stars, uno de los formatos más populares de la televisión estadounidense.

En su horizonte profesional tenía pendiente el estreno de la película Girl in Room 13, en la que interpretaba a la madre de una hija secuestrada por una red de trata de mujeres. El canal de televisión Lifetime confirmó que emitirá la película.

Durante años, Heche habló de sus problemas de salud mental, que condensó en un libro, Call Me Crazy, publicado en 2003, después de ingresar en un centro de rehabilitación.