Antonella Ríos muestra cambio físico tras dos semanas entrenando: “No solo me siento mejor por fuera”

La actriz Antonella Ríos reveló a sus seguidores de Instagram los importantes cambios corporales que obtuvo con solo dos semanas de entrenamiento y revolucionó sus redes sociales.

Ríos publicó una imagen de ella en ropa interior donde se le ve notoriamente más tonificada y con un aumento muscular. En su descripción señaló: “Dos semanas de cambios. Amplitud de conciencia, el ‘click’, ejercicio y comer cosas que nutren. Dejar todo lo que me alejaba del objetivo. Ahora no solo me siento mejor por fuera , sino que por dentro”. Aemás, añadió: “Conciencia, honor, sabiduría, poder, amor, coherencia, libertad”.

La bailarina aseguró que dichos cambios fueron encabezados por su personal trainer, Andrea Madriaza, quien es conocida por trabajar con bastantes figuras del espectáculo nacional, como Eugenia Lemos, Mariela Montero y Begoña Basauri.

La publicación, que ya cuenta con más de 13 mil “me gusta”, se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes además le pidieron consejos para poder lograr los mismos resultados y en ellos se encuentra la reacción de su entrenadora: “Te quiero, Anto. Lo mejor está por venir”, señaló Madriaza.

