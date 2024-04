“¿Qué hace uno? Guarda silencio…”: Antonella Ríos empatizó con Camila Andrade tras vivir una situación similar

Antonella Ríos tomó partido por Camila Andrade en medio de la polémica que la involucra en una infidelidad con Francisco Kaminski mientras se encontraba casado con Carla Jara.

A modo de contexto, la ex Mekanno entregó su versión exponiendo mensajes que le envió Andrade cuando descubrió el affaire, mientras que la modelo volvió a referirse al bullado caso negando la infidelidad.

Situación que llevó a Antonella a empatizar con Camila, ya que la actriz recordó cuando confirmó su relación con el futbolista Fabián Cerda, momento en el que la ex pareja reveló estar esperando un hijo de él.

“Cuando uno está en una situación de relación en donde la otra persona tuvo una pareja y terminó, y después apareces tú en el baile“, comenzó precisando Ríos en el programa Que te lo digo.

“La gente te sindica como la tercera en discordia y eso es súper injusto porque uno no está en esa dinámica. No es mi estilo, no me parece y no es justo”, agregó.

“¿Qué hace uno? Guarda silencio…”

En esa misma línea, aseveró: “¿Qué hace uno? Guarda silencio y deja que las mentes comienzan a hacer historias y narrativas. Uno en el fondo cuando guarda silencio, deja que comience a correr la bolita. Yo no tengo que defenderme de nadie, yo sé quién soy, mi familia también”.

Finalmente la actriz reflexionó: “Lo que yo necesito es sentirme tranquila conmigo. Yo siento que no hice nada malo porque en general me conduzco de una manera correcta en la vida, jamás haría algo que le haga daño a una persona, porque no me voy a aparecer a hipnotizar hombres para separarlos de las mujeres“.

Síguenos en