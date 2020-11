La actriz Antonella Ríos sorprendió a todos con su más reciente historia de amor: está saliendo con su cerrajero.

Ríos contó la anécdota durante su participación en Pijama Party, un espacio emitido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo en Instagram.

“Te voy a confesar algo, conocí a alguien… Hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, a mí se me quedó una llave atascada en la cerradura de la puerta de mi casa y llamé a un cerrajero. Y ese cerrajero bueno, ahora me arregla la chapa gratis constantemente, salgo con él y lo pasamos estupendo y todo”, dijo la actriz.

Los presentadores reaccionaron con incredulidad y Bolocco incluso comentó que “es como el argumento de una película porno”. Sin embargo, Ríos insistió en que “es el cerrajero y me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta. Estoy cero kilómetro”.

Entre bromas, Bolocco le preguntó “¿qué tal la llave del cerrajero?”, a lo que la actriz respondió, riendo: “la llave maestra le dicen”.

Y explicó: “lo que pasa es que una vez vino a arreglarme la puerta y se fue. Listo. Yo tampoco soy tan fácil, la primera vez calmao. Después vino de nuevo y se fue, pero por alguna razón se me cerraban las puertas, se me perdían las llaves, algo pasaba en el universo que se llevaba los calcetines y las llaves“.

La actriz explicó que no le gustó al tiro, pero subió una historia a Instagram y unos amigos le hicieron comentarios sobre la apariencia del cerrajero: “unos amigos gays que les gustaba él. Y yo ‘no lo había visto con esos ojos’ y de repente ¡pah!, se me cierra la otra puerta. ‘Oye, ¿puedes venir?’, y venía altiro, pero al toque“.

Ríos aclaró que el hombre, que es más joven que ella, no es su pololo: “quiero ser libre. Es un amigo más que amigo”.

Finalmente, Cárcamo le preguntó sobre sus fortalezas “en el momento del amor”, considerando que es un tipo que trabaja con sus manos. Ante la consulta, la actriz respondió que “yo cuando estoy con él siento que se leyó las instrucciones. Estoy hablando en serio, yo tengo 46 años, como el año 1 se perdieron las instrucciones, caducaron, se perdieron. Pero él como que sabe el punto exacto cuando explota al amar”.