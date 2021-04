La actriz chilena, Antonella Ríos, confirmó a través de su cuenta de Instagram que se contagió de COVID-19 por segunda vez.

Por medio de un extenso texto, Ríos mostró su preocupación por los síntomas que tuvo debido al estilo de vida sana que lleva.

“Hoy estoy mejor. Pase días terribles de angustia y miedo, el COVID realmente me dejó muy preocupada. Es segunda vez que me da y esta vez pese a ser una persona con un estilo de vida sana, como saludable y no fumo, tomo vitaminas y suplementos y hago actividad física y pese a todo eso estuve muy mal (olfato, gusto y dificultad al respirar)”, cuenta.

Asimismo, reveló que “lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas. Gracias a mis angelitos y a la gente que me quiere, me siento hoy mejor (ya me quedan pocos días para salir de esto)”.

“De verdad es un tema difícil, porque el virus no discrimina, es realmente potente y fuerte”, agregó la intérprete, quien además hizo un llamado a respetar las medidas sanitarias como uso de mascarilla, ventilar la casa y “no tomárselo a la broma porque está fuerte la cosa”.

Finalmente, agradeció “estar mejor, y aunque aún seguía subiendo cosas en las redes, mi angustia era suprema“.