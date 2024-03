“Uno no le puede quitar el hombre a nadie”: Antonella Ríos responde a ex de Fabián Cerda tras revelar embarazo

Antonella Ríos rompió el silencio en torno a la polémica que hoy enfrenta su pareja, el futbolista Fabián Cerda, luego de que su ex polola revelara estar esperando un hijo de él y atribuyó el quiebre a la actriz.

Es por ello, que Ríos decidió salir a aclarar la situación en el programa “Que te lo digo”, descartando toda responsabilidad en el término sentimental de Cerda y aseguró haberse enterado recientemente del embarazo, lo que no sería un impedimento para continuar la relación.

“Estoy súper contenta y esto genera una sensación de culpabilidad que yo no he hecho (…) Supe hace poco (de la guagua en camino) y yo ya estoy involucrada emocionalmente. Además, no porque yo me desvincule de él va a volver (donde su antigua pareja)”, expresó Antonella.

“Cuando yo supe uno dice ‘cómo lo hago ahora’. Él está consciente de su responsabilidad. Y las cosas se dan, uno no elige. Se trata de encontrar a alguien que hay buena onda y hay feeling”, continuó.

“Él hombre es libre”

En cuanto a las declaraciones de la ex pareja del arquero de Deportes Antofagasta, sostuvo que le ofreció su apoyo. Sin embargo, aseguró que ella no fue la tercera en discordia en la relación.

“Yo no la culpo. Incluso, le ofrezco mi apoyo. El término (con Camila) fue anterior a mi llegada. Uno no le puede quitar el hombre a nadie. Él hombre es libre“, aseguró Ríos.

En esa misma línea, Antonella afirmó no ser ninguna “roba maridos” expresando que: “Yo supe hace poco. Él me contó. Frente a frente me lo comunica. Nosotros llevamos re poco“.

Finalmente la actriz reveló que ha recibido muchas críticas entorno al tema: “Me siento una mujer madura para darme cuenta. Lo estoy pasando bien. Mucha gente me está tratando muy mal, mujeres . Prefiero que digan cualquier cosa, pero mala persona no“.

