La actriz Antonella Ríos reveló que se sometió recientemente a una blefaroplastia, cirugía estética con la que cambió la forma de sus ojos.

“Me saqué arriba y me saqué abajo del ojo. Es una tendencia que se llama foxy eyes. La Bella Hadid y todas esas celebreties lo usan. Pero yo no me lo hice para eso, yo me lo hice para recoger aquí, porque yo me pasaba la sombra y como que barría”, aseguró en Me Late Prime.

La cirugía de Ríos está en fase postoperatoria y, de acuerdo a ella, está “súper contenta” con su decisión. Sin embargo, aseguró que no había mostrado anteriormente en público su cambio, porque hay “gente que no sabe que existe un proceso de cicatrización o reajuste que ayude a que la cara quede como corresponde”.

De acuerdo a la influencer se habría sometido a esta operación luego de que, en 2020, estuviera “todo el año llorando”, generando bolsas en la zona de sus ojos.

“Me tapaba para no asustar al público. Más que una falta de respeto, era respeto para ustedes para que no dijeran ‘tremendo monstruo que estaba detrás de los lentes’”, señaló en el programa.