Antonella Ríos detalló preocupante cuadro de la salud que la dejó en urgencias: “Fue un llamado de alerta”

Antonella Ríos preocupó a sus seguidores este fin de semana tras haber acudido de urgencias a un centro de salud debido a una serie de síntomas que terminaron siendo una crisis nerviosa.

Si bien los indicios del cuadro aparecieron con horas de antelación, la actriz restó importancia a los mareos y dolores de cabeza que sufrió para no interrumpir su rutina familiar y laboral.

Así lo contó en conversación con Página 7, donde entregó detalles del complejo momento que vivió y del que, por fortuna, actualmente se está recuperando. “En general soy una persona bastante autosuficiente, de decir ‘démosle, si no pasa nada’, sin quejarse mucho”, comenzó diciendo.

Por tal motivo, tras sentir mareos, el pecho apretado y dolor de cabeza, decidió “seguir funcionando por los hijos, por el entorno y por la pega”, por lo que asumió que pasaría. Sin embargo, el sábado la situación empeoró.

Los síntomas de la crisis de angustia

“Sudaba, estaba con la agitación en el corazón y la presión muy alta“, contó, justo antes de hablar sobre el momento en el que decidió buscar ayuda. “Ya no pude más y me fui a urgencias. Estaba muy preocupada, nerviosa, angustiada, llorando, me costaba respirar“, aseguró.

Al llegar al recinto asistencial, contó que le hicieron una serie de exámenes para descartar algún problema cardíaco, y ahí fue cuando le diagnosticaron la crisis de angustia. Aquello, confesó, le sirvió para hacer una importante reflexión.

La importante reflexión de Antonella

“Una, como mamá, siempre está ahí tratando de estar lo mejor posible y echándose a la mochila todos los problemas, con el trabajo, a nivel de vida, a nivel emocional”, expresó Ríos en el medio.

“Me he puesto a reflexionar mucho con respecto al tema de cuánto nos exigimos, cuánto nos medimos, nos sobreexigimos y tratamos de ser perfectos en muchos ámbitos que a veces uno no logra”, manifestó.

“Fue un llamado de alerta”

En ese sentido, continuó con sus sentidas palabras y advirtió que “nosotros somos nuestros propios jueces, nuestros propios críticos, y en realidad el cuerpo responde, el cuerpo también se manifiesta a nivel emocional“.

“Empecé a darme cuenta de que podía manejarlo. Lo cuento como un llamado de alerta”, dijo al terminar sus palabras. “Es para darnos cuenta de que hay cosas que son realmente importantes y hay cosas por las cuales nosotros nos angustiamos, que no tienen mucho valor“, concluyó.

