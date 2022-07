Antonella Ríos reveló que viajó a Miami detrás de reconocido tenista: “Llegué y caché que no había posibilidad”

Este viernes, en un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, la actriz Antonella Ríos contó una infidencia que guardaba desde 2005, cuando estaba grabando la teleserie de Canal 13, Brujas.

En el encuentro confesó que mantenía conversaciones con un importante deportista nacional, el cual se fue a Miami y ella decidió partir al encuentro.

El viaje coincidió justo con unos pasajes que se había ganado la actriz a México y decidió cambiarlos para poder concretar su cita con el tenista profesional Fernando González, quien en ese entonces estaba 11° en el ranking ATP.

“Yo tenía que grabar Brujas un día lunes y quería ir viernes, sábado y domingo a Miami. Llegué, lo empecé a buscar en un época donde no había celular. No recuerdo cómo nos comunicamos pero me dice: ‘Estoy aquí entrenando'”, contó.

La comunicadora relató que logró llegar a donde estaba el tenista, en un restaurant. “Yo iba arreglada, la mejor pinta como cuando una quiere conquistar a alguien. Y llegué ahí y caché que no había ninguna posibilidad de que yo interactuara con este ser humano”.

La teoría de la actriz apunta a que él estaba “blindado” por su familia y concentrado en los entrenamientos. “Yo más encima me había pegado un pique y tenía que grabar la teleserie. No había ninguna posibilidad de decir: me quedo aquí”.

“Agarré mis cuatro colaless y me fui”, dijo la actriz sobre la decepción amorosa. “Al final no resultó nada, hubo interés pero caducó“.