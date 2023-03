Antonia Larraín habla tras polémica opinión sobre The Whale: “Nada justifica este nivel de agresiones”

Hace unos días, Antonia Larraín encendió el debate al criticar la actuación de Brendan Fraser en The Whale, asegurando que el casting falló al no escoger a una persona gorda y que, además, el papel “revictimiza” a las personas que sí lo son.

“No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer (…) parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, dijo en sus redes sociales.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos y muchos usuarios viralizaron sus dichos con duras críticas.

A poco más de una semana de la polémica, la influencer se refirió a esta controversia en su cuenta de Instagram y aseguró que ha sido víctima de acoso y agresión en redes sociales.

“Aunque estoy cansada del temita, hay un par de cosas que quiero decir. Nunca ‘funé’ ni al actor, ni la película (ni siquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué porqué en mis redes”, partió diciendo.

En ese sentido, argumentó que “si mis razones no te parecen suficientes o válidas, todo ok, pero sigue siendo decisión mía. Si tus amigxs te dicen que un restaurante no vale la pena, porque te dan sus argumentos y te hacen sentido, puedes elegir si ir o no, aunque probablemente tomes en cuenta su consejo”.

“No es tan importante. Me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas”, agregó.

Asimismo, recalcó que “nada justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces), ni que mi contenido no te guste (busca otra cosa)”.

“Me acosan y me agreden, pero si digo que me afecta me estoy ‘victimizando’; si lloro, es para ‘llamar la atención’; si hablo de mis experiencias personales ‘soy narcisista’; si digo que tengo ansiedad, depresión y ADHD (trastorno de déficit atencional), es mentira o estoy exagerando; si me violentan es porque ‘yo me lo busco’”, apuntó.

“¿En serio? ¿No les suena este discurso? ¿Han intentado dar dos pasos pa’ atrás y preguntarse de dónde vienen las ganas de hacer pico a una persona? ¿Una persona X que ni siquiera conoces, que no es parte de tu vida? ¿Te estoy haciendo algún daño?”, concluyó la escritora.

