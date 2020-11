La actriz y productora de teatro, Antonia Santa María, dio a conocer cómo ha sido su vida durante la actual pandemia junto a sus dos hijas pequeñas, además de la dificultad por incentivar una rutina que no dependa totalmente de la tecnología.

Esta conocida actriz, quien llegó a la televisión en el 2005, explicó en Francamente, programa realizado por Francisca García-Huidobro, su decisión de no tener redes sociales, algo que es bastante atípico en los tiempos de hoy.

Según dijo, esto se debe porque es un mundo que “no lo entiendo, me incomoda, no estoy acostumbrada a estar contándole a nadie si estoy súper bien, si estoy con un amigo. Y no tiene que ver con ser muy cuidadosa de mi vida privada, porque tampoco tengo mucho que esconder”.

“Me da un poco de pudor y trato de no ser juiciosa con los que lo hacen, que es la mayoría. Me da un poco de pudor estar mostrándole al resto o lo bacán que soy o ‘mira lo bien que lo paso’, o no sé”, agregó Santa María.

Por otra parte, también ejemplificó este desdén por las redes sociales en actos tan comunes como comer. “Me gusta demasiado comer, es demasiado importante en mi vida, entonces que me llegue el plato y la gente empiece a sacarle fotos al plato… me dan ganas de pegarme en la mesa“, agregó.

Otra dificultad que ha tenido que enfrentar dice relación con sus hijas, una de cinco años y otra de un año y medio. Y es que en medio de la pandemia, su asombro por el uso del computador y teléfonos celulares, ha llevado a que Antonia deba poner límites.

“No es que yo sea anti tecnología ni nada, yo trabajo mucho en el computador pero lo asocio mucho, igual que el teléfono, al trabajo”, aclaró.

Pero su hija mayor, Olaya, “con lo que está vibrando ahora es con el computador en sí, no puede creerlo. Y en eso me paso peleando. Y mi hija de un año y medio, se despierta, se tira de la cama y agarra mi teléfono. Esa imagen para mí es muy fuerte, como que ahí me dan ganas de llorar“, relató.

Frente a este tema, la conocida actriz dijo que prefiere “dar la pelea, que no quiere decir prohibirlo”. Sin embargo, “pienso en lo que corresponde a su edad en este momento, que la ansiedad no la genera Instagram, sino que ver monitos y por ella estaría el día completo viendo monitos porque es alucinante”.

“Pero sí doy la pelea en que tiene un horario y un momento de ver los monitos y disfrutarlo. Pero no está el monito de fondo mientras se hacen otras cosas. Tú te sientas, disfrutas, regaloneas y a dormir”, sentenció.