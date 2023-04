Antonio Ríos reveló que mujer de 33 años le aseguró que es su hija número 21: “No me hago problema”

Una llamativa relevación fue la que hizo el reconocido cantante de cumbia Antonio Ríos, quien afirmó que una joven se presentó hace algunos días para decirle que es su hija.

En entrevista con el programa Mañanísima, “El Maestro” fue consultado sobre cómo están sus retoños, contando que están “todos bien” y que “apareció una nueva”.

“Apareció una chica de 33 años y me dijo: ‘Hola papá'”, señaló el trasandino ante la sorpresa de los panelistas. De todas formas, el intérprete del éxito “Nunca me faltes” insistió en que se hará lo antes posible el examen de ADN.

“Me pareció que era bastante sincera. Igual le dije: ‘No me digas papi. No me digas nada. Hagamos el ADN porque apareciste a los 33. ¿Y tu mamá?'”, reveló.

Ríos sostuvo que tiene algún recuerdo de haber visto a esta mujer cuando era una niña en un evento, aunque admitió que “no sabía que era ella. La madre me dijo: ‘Te traje a tu hija’, pero nunca más la vi”.

“Yo no me hago problema. Si es mi hija, está todo bien”, agregó.

Soltero con 20 hijos

El mítico cumbiero confesó que tiene 20 hijos reconocidos, cifra que aumentaría en caso de que el examen determine que esta persona tiene su misma sangre.

Ante esto, el cantante indicó que tiene relación con todos, pero que no los junta para ocasiones especiales como Navidad o su cumpleaños para evitar posibles discusiones entre algunos.

Finalmente, el artista de 69 años aclaró que actualmente no tiene pareja. “Soy soltero y hago lo que quiero”, concluyó.