Antonio Ríos abordó sus relaciones tras concebir 20 hijos: “No es aventura, se dio así mi vida”

Fue hace casi una semana que el popular cantante de cumbia argentino, Antonio Ríos, reveló que una joven se le acercó para comentarle que aparentemente es su hija.

“Apareció una chica de 33 años y me dijo: ‘Hola papá’”, señaló “El Maestro”, quien afirmó que se hará el test de ADN para confirmar si la mujer, que actualmente tiene 33 años, es su hija número 21.

Ahora, el artista abordó las relaciones que tuvo durante su vida y admitió que se hizo el reconocido examen con todos sus retoños. “No es aventura, se dio así mi vida”, dijo.

“Estaba separado”

En entrevista con el programa A la tarde, el intérprete del éxito “Nunca me faltes” explicó cómo fueron algunos de sus vínculos, indicando que “yo por ahí lo deseaba (tener hijos), pero no lo esperaba”.

“De repente alguna me decía: ‘Estoy embarazada de tres meses’. Y yo les decía: ‘¿Por qué no avisaste antes?”, añadió.

Ríos contó que sus primeros tres herederos fueron con su ex esposa, mientras que los otros 17 confirmados “son de relaciones de amantes con los que convivimos 10 o 12 años”, aclarando que “estaba separado”.

En cuanto a este particular caso, que hizo noticia en prácticamente todos los portales de Argentina, el cumbiero afirmó que “la madre se borró prácticamente, porque yo la vi al año. Me la trajo y después no la vi más”.

“Yo tengo mucho trabajo y ando por todo el país laburando mucho. A la madre no le costaba nada buscar mi teléfono o acercarse donde yo actuaba y traérmela. Ella desapareció”, agregó el artista de 69 años.