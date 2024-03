Antonio Vodanovic cuestionó rutina de Javier Gajardo en Got Talent Chile: “De la cintura…”

Antonio Vodanovic criticó duramente al comediante Javier Gajardo tras presentar su rutina de humor en Got Talent Chile. El integrante del jurado no dudó en mostrar su disgusto debido a algunos de los chistes que mostró el amigo de Diego Urrutia. “Cuando ya empezamos a hacer humor de la cintura hacia abajo, le damos un punto negativo a la expresión del humor (…) Quizás es una formación más antigua, lo reconozco”, dijo el ex animador del Festival de Viña. A pesar de ello, Gajardo logró pasar a la siguiente ronda.