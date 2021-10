Como una persona “relajada y feliz”, se define actualmente el animador Antonio Vodanovic, a solamente días de haber concluido la final de Yo Soy All Stars que tuvo como gran ganador a Fermín Opazo, imitador de Marc Anthony.

Tras haber estado durante cuatro temporadas con el exitoso programa de Chilevisión, el ex conductor del Festival de Viña del Mar retomó su tradicional vida en Marbella, lugar que elige para descansar.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Vodanovic admitió que actualmente no tiene “ningún estrés. Te despiertas con el sol, es una vida súper tranquila”, aunque sí aclaró que se dedica mucho a hacer ejercicio y caminar.

Lee también: Jorge Alís confesó que vendía ropa robada a jueces de tribunales: “Creo que son los más truchos de todos”

“Todas las mañanas recorro la playa por una hora y media”, relató.

En general, el animador definió su actual vida como “muy tranquila. Soy amigo de toda la gente de Maitencillo, de la gente de la caleta y del supermercado. Soy bastante tranquilo, medio cavernario. Me gusta recluirme y estar en paz conmigo mismo. No soy de farándula, soy bastante retraído en eso”.

Si bien afirmó que solamente viaja a Santiago cada 10 días para realizar distintos trámites, en general se dedica al descanso, recrearse y especialmente ver series, admitiendo que “no hay ninguna de Netflix o Amazon que no haya visto”.

Lee también: El reto de Sergi Arola a Yuhui por reírse en medio de la presentación del plato de Camilo Huerta

“Por ejemplo, en una tarde vi El Juego del Calamar. No tengo horarios, no uso reloj. Entonces me puedo tomar un aperitivo en la terraza sintiendo el calor, almuerzo desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Lo que sí hago es dormir siesta, me encanta” contó.

Finalmente, Vodanovic valoró las cuatro temporadas de Yo Soy en las que participó como jurado y afirmó que espera tener un verano “maravilloso” en el que planea juntarse con varios amigos en Papudo.