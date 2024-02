La voz de un experto: Antonio Vodanovic reaccionó al desempeño de Pancho Saavedra en Viña 2024

El legendario animador del Festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic, se refirió al desempeño del debutante Pancho Saavedra.

Recordemos que Vodanovic estuvo 28 años encargado de conducir el certamen de música y talentos más importante de Latinoamérica.

Si bien, reconoció ser una persona que prefiere no opinar sobre cómo lo hacen sus sucesores, “moralmente no tengo ningún interés en comentar nada”, respondió a La Tercera, si hizo algunos comentarios.

“Yo sólo espero que todo salga bien y en esas circunstancias les deseo a ambos la mejor de las suertes“, agregó al medio citado.

Sobre lo de Saavedra, el ex animador dejó claro que la primera vez “no define todo“:

“Cada quien tiene sus méritos -en la animación de Viña-. Una primera experiencia no es la vida total, no define todo. Muchas cosas se van aprendiendo en el camino. Yo estuve 28 años y fui un anfitrión, me terminé convirtiendo en un dueño de casa. Tuve esa suerte, se me fue dando. El primer paso siempre es tímido”.

Por último, Vodanovic manifestó que no va a dar consejos ni lecciones a nadie, dado que ya cumplió una etapa y se siente muy feliz que la gente se acuerde de él.

“Yo lecciones no le doy a nadie, cada uno tiene sus virtudes y sus limitaciones. Tener la entereza de estar parado y estar en el escenario, es muy difícil y exigente.”

Antonio Vodanovic está pasando sus días en la playa, para descansar y luego asumir como juez en el nuevo programa de Chilevisión, Got Talent Chile, donde compartirá sillones con Diana Bolocco, Leonor Varela y Francisco Reyes.

