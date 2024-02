Antonio Vodanovic acusó a famosa marca chilena de “falsear su imagen”

El animador de televisión, Antonio Vodanovic, alzó la voz en su cuenta de X por el uso de su imagen y una versión fingida de su voz en el comercial de una reconocida cadena de supermercados. Todo esto, a solo días de comenzar el Festival de Viña del Mar.

La cadena de supermercados Unimarc, se unió al debut de Pancho Saavedra, uno de sus rostros en el certamen viñamarino, y creó un comercial sobre su camino hasta la Quinta Vergara.

En el registro se ve a Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra, quienes “viajan” por la antigua China, donde un templo llamado “Vergara” los recibe con una antorcha. Esto, mientras un personaje, cuyo rostro no es revelado, imita al icónico animador de Viña, mientras medita bajo el santuario.

Pese a que el personaje se mantiene incógnito, se oye una voz diciendo “tu maestro siempre ha estado a tu lado”, con un tono similar al de Antonio Vodanovic. Acción que se repite en otros comerciales de la marca.

Esto molestó de sobremanera al animador, quien en su cuenta de X, acusó a la marca de “falsear su imagen”.

“Hablando de ética… Señores de Unimarc, si no pueden contratar al original… no doblen mi voz y falseen mi imagen”, acusó Vodanovic, dando a entender que no pidieron su autorización.

Hablando de Ética .. Señores de Unimarc , si no pueden contratar al Original… no doblen mi voz y falseen mi imagen . — Antonio Vodanovic (@AVodanovic) February 23, 2024

Síguenos en