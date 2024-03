“¿Qué le pasó?”: Antonio Vodanovic se salió de libreto con participante de Got Talent Chile

Got Talent Chile

Got Talent Chile no deja de sorprender noche a noche con los más diversos artistas y el estricto jurado no se ha quedado atrás. Tal fue el caso de Antonio Vodanovic, quién descolocó a todos con un inesperado gesto.

Todo ocurrió durante la presentación de Felipe Mayor, un multifacético poeta de 28 años que se plantó sobre el escenario del estelar de Chilevisión con una particular propuesta que en un inicio pilló de sorpresa a los presentes.

El joven estudió actuación en EE.UU., pero ahora se dedica a escribir “antipoesía”, a la que le suma un particular sentido del humor.

Tras el particular show, Antonio Vodanovic tomó la palabra y sorprendió a todos con un especial gesto. Esto ya que dejó de lado su rol de jurado y la seriedad que lo caracteriza, para sumarse a la performance del joven.

¿Cómo lo hizo? El ex animador del Festival de Viña se apropió de la poesía que llevaba escrita el participante de Got Talent y juntos entregaron una particular rutina que dejó ver su faceta más humorística, momento que selló con un tierno abrazo con el concursante.

Con eso se ganó el aplauso del público, pero también descolocó a sus compañeros del jurado, quienes no lograban concebir la salida de libreto de su compañero.

“¿Qué le pasó a Antonio?”, exclamó entre risas e incredulidad Leonor Varela.

