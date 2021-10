Antonio Vodanovic recordó cuando la cantante brasileña Xuxa lloró sobre el escenario del Festival de Viña del Mar, ante las burlas y pifias del público luego de interpretar una de sus canciones más conocidas.

Era el año 2000 y mientras cantaba el tema Ilarié, la artista intentó actuar haciendo playback, pero la multitud respondió cantando una versión obscena. Precisamente por este hecho, la también animadora de televisión no volvió nunca más a pisar un escenario en Chile.

En conversación con Julio César Rodríguez en el programa Pero Con Respeto, Vodanovic se refirió al incómodo momento. “Recordemos que vino 10 años antes y fue un suceso, cuando vino con las paquitas y todo fue un boom. Marcó rating y fue la reina del festival, pero creo que fue un error traerla con el mismo repertorio cuando la generación de niños ya había cambiado“, dijo.

“Esa noche, por cosas espontáneas que surgían en la Quinta Vergara, empezaron a decir estupideces y la verdad es que ella no cachó y yo tampoco me di cuenta durante harto rato. No entendía lo que gritaba el público, pero después se dio cuenta y lloró mucho, lo pasó mal“, relató.

El comunicador afirmó que, ante esta situación, le recalcó a la cantante que la gente le tenía cariño y que “la reacción del público es a veces insospechada para bien o para mal”. “Hay que encontrar la palabra justa para un momento adecuado y descomprimir el ambiente”, señaló.

“Yo hace tiempo que estoy fuera del Festival de Viña, pero en ese tiempo yo transpiraba. Había que esforzarse sobre el escenario, no era un programa de televisión, era un festival para Viña del Mar que lo transmitía la televisión”, agregó.