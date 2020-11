Tras semanas de rumores en torno a un posible quiebre amoroso, la cantante colombiana Karol G y el artista puertorriqueño Anuel AA confirmaron que siguen juntos.

La intérprete de Tusa utilizó su cuenta de Instagram para desmentir el rumor justo en el día del cumpleaños de su pareja, quien el pasado 26 de noviembre cumplió 28 años.

“Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo”, escribió Karol en la red social, donde posteó una foto de ambos.

Recordemos que los rumores del quiebre se dieron en medio de la inesperada noticia que dio Anuel AA, quien anunció que tiene intenciones de retirarse de la música.

A través de su nueva canción Me Contagié 2, el intérprete de Amanece dejó en claro las razones que lo llevaron a tomar la drástica decisión.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando, en las redes hablan y los fanáticos esperando”, es parte de la letra del tema que ocupa la misma base que Stan, de Eminem.