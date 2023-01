“Admiración máxima”: La sorpresiva aparición de Fernanda Urrejola en reebot de la serie Gossip Girl

La actriz chilena Fernanda Urrejola sorprendió con su aparición en la segunda temporada de Gossip Girl, reboot de la serie del mismo nombre de 2007.

La intérprete de 41 años debutó este jueves 12 de enero en el episodio 8 del actual ciclo en emisión, encarnando a Dolores de la Cruz, madre de una de las protagonistas de la producción, Luna La (Luna de la Cruz), quien es personificada por la actriz Zión Moreno.

Urrejola apareció en el capítulo titulado Y Lu’s Mamá También, donde interpreta a una famosa actriz mexicana, que está casada con un renombrado director proveniente del mismo país. El capítulo se centra en la primera visita de la madre de Luna a Nueva York.

All Luna La ever wanted was a chance to be the apple of her mother's eye, but it seems like Dolores De La Cruz had her sights set on stardom. pic.twitter.com/H2KUU4KWNb

